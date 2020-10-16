Apple покажет ноутбуки 17 ноября

Многие пользователи надеялись увидеть ноутбук Apple на ARM-процессоре уже совсем скоро, но оказалось, что на презентации вместе с новыми iPhone ноутбуки показывать не решились. Вместо этого компания покажет свои новые компьютеры 17 ноября 2020 года. Конечно, стоит сразу уточнить, что это неофициальная информация и ожидать, что ничего не изменится, не стоит. Все же данные от инсайдеров иногда бывают ошибочные, особенно когда речь идет о каких-то ситуациях с секретными презентациями. С другой стороны, нужно обязательно понимать, что Apple обещала показать свои новые ноутбуки в этом году, а значит, стоит подождать, пока устройства официально представят. Вероятно, это будет заметный прорыв на рынке, который даст возможность купить доступную модель.

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