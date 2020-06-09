Apple покажет ноутбуки на ARM-процессоре

Появилась довольно интересная информация о том, что компания Apple планирует в ближайшем будущем на выставке Worldwide Developers Conference представить свои собственные ARM-процессоры, что позволит отказаться от процессоров Intel и спокойно заниматься производством компьютеров не завися от других компаний. Это довольно выгодно в экономическом плане, плюс ARM-процессоры можно строить по новым технология, благодаря чему потребление энергии будет заметно ниже и не нужно будет в те же ноутбуки ставить активную систему охлаждения. Более того, стоит отметить, что слухи о новых процессорах компании Apple хотя уже давно, но только сейчас компания пришла к тому, что пора бы выпускать их в свет. Очень на это надеемся конечно.