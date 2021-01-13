Apple получила патент на новый чехол

Apple только что получила патент на новый интересный чехол для iPhone. Этот чехол уникален тем, что в нем можно разместить и заряжать AirPods. Конечно, получение патента вовсе не значит, что производитель будет в ближайшем будущем производить подобные чехлы, но это вполне реально. Новый чехол крайне удобен в том случае, если пользователь не хочет носить с собой кейс с зарядкой, а просто установить наушники в разъёмы вполне удобно. Правда, в данном случае класть смартфон на тыльную панель будет достаточно сложно, плюс в процессе носки куда проще потерять устройство — вы можете просто достать смартфон из кармана и в процессе наушник выпадет. Но это интересная реализация, которая теперь будет недоступна конкурентам по рынку.