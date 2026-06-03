Apple получила патент на охлаждение камеры в iPhone

Компания Apple получила новый патент, который может заметно улучшить охлаждение камер будущих iPhone. Да, по информации инсайдеров, компания активно ищет способы устранить одну из главных проблем современных камер смартфонов — перегрев. По мере увеличения размеров сенсоров и усложнения камер растёт и количество выделяемого тепла. Это становится серьёзным ограничением для дальнейшего повышения качества съёмки, особенно при записи видео в высоком разрешении и длительной работе камеры. Согласно патенту, Apple предлагает использовать внутри модуля камеры специальную теплоотводящую жидкость. Конструкция включает корпус камеры, объектив, подвижную платформу с датчиком изображения и гибкое уплотнение, разделяющее внутреннее пространство на несколько зон.

Область, расположенная на оптической оси, может быть заполнена воздухом, азотом или другой подходящей для оптики средой, тогда как остальная часть модуля может содержать диэлектрическую жидкость, например минеральное масло. Главная цель технологии заключается не в создании жидкостной линзы или новых оптических эффектов. Вместо этого жидкость должна отводить тепло от датчика изображения, приводов системы стабилизации, вычислительных блоков и другой электроники камеры. Это позволит поддерживать более низкую рабочую температуру и сохранять максимальную производительность камеры на протяжении длительного времени. Правда, стоит такая конструкция очень дорого.
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