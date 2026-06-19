Смартфон iQOO Z11i показали в трех расцветках

Компания iQOO опубликовала изображения смартфона Z11i, который еще не был представлен официально. Аппарат демонстрируется в голубой, песчаной и темно-серой расцветках. Технические параметры устройства пока не раскрываются. Напомним, что в мае был выпущен смартфон iQOO 15T с 3-нанометровым флагманским процессором MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition, игровым чипом Q3, оперативной памятью LPDDR5X Ultra, встроенной памятью UFS 4.1, 6,82-дюймовым дисплеем OLED BOE Q10+ с разрешением 3186:1440 пикселей, адаптивной частотой обновления 8T LTPO от 1 до 144 Гц, глобальной пиковой яркостью 1800 нит и частотой ШИМ-затемнения 2592 Гц, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, тыльной камерой с модулями на 200 Мп (стабилизация уровня CIPA 4.5) и 50 Мп (сверхширик), а также фронтальной камерой разрешением 16 Мп.

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