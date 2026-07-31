Samsung Galaxy S26 FE окажется дороже S25 FE

Издание Dealabs раскрыло подробности о цене на смартфон Samsung Galaxy S26 FE, релиз которого ожидается в сентябре этого года. Утверждается, что базовая конфигурация с 128 ГБ встроенной памяти будет стоить 800 евро, а за варианты на 256 и 512 ГБ придется выложить 900 и 1100 евро соответственно. Это на 50-170 евро больше, чем за предшественника Galaxy S25 FE. Уже известно, что смартфон выйдет в графитовой и бирюзовой расцветках, а вот третий цвет будет синим или фиолетовым. Ранее сообщалось, что Galaxy S26 FE оснастят фирменным процессором Exynos 2500, 8 ГБ оперативной памяти, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и аккумулятором ёмкостью 4900 мАч.