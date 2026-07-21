Защищенный смартфон MIG S6 Gen.2 оценили в 118 тысяч рублей

Российская компания Mobile Inform Group пополнила ассортимент смартфонов моделью MIG S6 Gen.2, которая работает под управлением ОС Android 13 и РЕД ОС М. Новинка характеризуется 8-ядерной платформой с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6-дюймовым ударопрочным экраном с разрешением 1440:720 точек и максимальной яркостью 500 нит, поддержкой связи 2G/3G/4G (LTE), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 и NFC, навигационным приёмником с поддержкой GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo, 20-Мп тыльной камерой с автофокусом и вспышкой, 5-Мп селфи-камерой, батареей с автономностью до 8 часов работы при температуре минус 20 °С, сертификацией ТР ТС 012/2011 для работы в подземных выработках шахт и наземных строениях с риском выброса метана или угольной пыли, ударопрочным корпусом и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Цена смартфона составила 118 тысяч рублей.

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