Apple постепенно уходит из Китая

Apple увеличивает объемы производства своих iPhone, iPad, Mac и других электронных продуктов за пределами Китая. Компания будет наращивать усилия по диверсификации своей цепочки поставок в другие страны. Согласно отчету NikkeiAsia, стремление к увеличению производства ее продукции в странах, помимо Китая, происходит, несмотря на надежды на ослабление напряженности между США и Китаем после избрания нового президента США Джо Байдена. По словам источников, близких к делу, производство iPad начнется во Вьетнаме примерно к середине этого года. Это одно из устройств, которые Apple создает за пределами Китая. Точно так же гигант из Купертино увеличивает производство в Индии, которая в настоящее время является его второй по величине производственной базой для iPhone.