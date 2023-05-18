Apple построит свой завод по производству microLED-дисплеев…

К сожалению, на пути к массовому производству microLED встречаются некоторые преграды, особенно когда речь идёт о собственном производстве microLED-панелей. Это связано с тем, что пиксели, используемые в этих дисплеях, примерно в 100 раз меньше по размеру по сравнению с пикселями, используемыми в обычных LED-дисплеях. Соответственно, компании придётся сначала создать необходимые производственные мощности. И если верить информации китайских инсайдеров, Apple не только разработала интегрированные схемы, которые в конечном итоге будут использоваться в microLED-панелях, но и львиную часть оборудования для производства данных панелей, чтобы лучше контролировать процесс. Довольно интересная новость — ранее Apple ничего сама не производила, делая ставку на партнёров.