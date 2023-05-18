Apple построит свой завод по производству microLED-дисплеев

Чтобы иметь больший контроль над поставками дисплеев и уменьшить зависимость от компаний-партнёров вроде гигантом Samsung, Apple инвестирует огромные суммы в технологию microLED. Источники, близкие к этому вопросу, утверждают, что компания делает всё возможное, чтобы реализовать эту технологию в iPhone, который является крупнейшим источником доходов для Apple на протяжении многих лет. Для того, чтобы это реализовать, производитель намеревается осуществить перенос собственного производства на Тайвань, и, как сообщает издание Nikkei Asia, Apple вложила как минимум 1 миллиард долларов в исследования и разработку microLED, чтобы продвинуться в вопросе раньше конкурентов.

К сожалению, на пути к массовому производству microLED встречаются некоторые преграды, особенно когда речь идёт о собственном производстве microLED-панелей. Это связано с тем, что пиксели, используемые в этих дисплеях, примерно в 100 раз меньше по размеру по сравнению с пикселями, используемыми в обычных LED-дисплеях. Соответственно, компании придётся сначала создать необходимые производственные мощности. И если верить информации китайских инсайдеров, Apple не только разработала интегрированные схемы, которые в конечном итоге будут использоваться в microLED-панелях, но и львиную часть оборудования для производства данных панелей, чтобы лучше контролировать процесс. Довольно интересная новость — ранее Apple ничего сама не производила, делая ставку на партнёров.
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