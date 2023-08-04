Apple потеряла внушительную прибыль в 3 квартале 2023 года

Выручка от продаж iPhone, которые являются основным источником дохода компании, составила 39,67 миллиарда долларов, но из-за снижения спроса и, возможно, ожидания запуска iPhone 15, она упала на 2 процента по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, когда выручка составляла 40,6 миллиарда долларов. Выручка от продаж Mac и iPad также снизилась, и только выручка от услуг и других продуктов показала увеличение по сравнению со вторым кварталом 2022 года, составив 21,21 миллиарда долларов по сравнению с 19,6 миллиарда долларов в прошлом году. Аналитики считают, что это просто ужасные показатели, потому что рынок уже ожил после коронавируса и у всех компаний наоборот наблюдается рост выручки, тогда как Apple с каждым днём теряет прибыль и демонстрирует снижение интереса к своей продукции по всему миру. Начало конца?