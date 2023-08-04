Apple потеряла внушительную прибыль в 3 квартале 2023 года

Apple объявила о финансовых результатах за третий квартал 2023 года — компания заработала выручку в размере 81,8 миллиарда долларов, что является снижением на 1 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда была заработана выручка в размере 82,9 миллиарда долларов. С другой стороны, американский гигант получил больше прибыли в этом году — 19,9 миллиарда долларов по сравнению с 19,4 миллиарда долларов за тот же период 2022 года. При этом стоит отметить, что на данный момент выручка Apple уменьшилась в трёх кварталах подряд, вероятно из-за снижения потребительского спроса в связи с кризисной инфляцией.

Выручка от продаж iPhone, которые являются основным источником дохода компании, составила 39,67 миллиарда долларов, но из-за снижения спроса и, возможно, ожидания запуска iPhone 15, она упала на 2 процента по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, когда выручка составляла 40,6 миллиарда долларов. Выручка от продаж Mac и iPad также снизилась, и только выручка от услуг и других продуктов показала увеличение по сравнению со вторым кварталом 2022 года, составив 21,21 миллиарда долларов по сравнению с 19,6 миллиарда долларов в прошлом году. Аналитики считают, что это просто ужасные показатели, потому что рынок уже ожил после коронавируса и у всех компаний наоборот наблюдается рост выручки, тогда как Apple с каждым днём теряет прибыль и демонстрирует снижение интереса к своей продукции по всему миру. Начало конца?
Xiaomi MIX Fold 3 получит разогнанную SoC Snapdragon 8 Gen 2…
Профильное издание TechGoing поделилось подробностями о складном смартфоне Xiaomi MIX Fold 3, официальный…
MediaTek Dimensity 9300 будет безумно производительным…
Если верить информации инсайдеров, компания MediaTek собирается объявить о своём новом процессоре Dimensi…
Honor 90 официально представили по всему миру…
Через месяц после дебюта в Китае компания Honor запускает свой передовой смартфон Honor 90 уже на междуна…
Samsung Galaxy M34 протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Gala…
Realme 11 Pro готов к российскому релизу …
Компания Realme объявила, что российская премьера смартфона Realme 11 Pro состоится 13 июля. Цены, разуме…
Huawei Enjoy 60X с 512 ГБ появился в продаже …
Компания Huawei выпустила в продажу топовую версию смартфона Enjoy 60X, который ранее был доступен в вари…
В сеть слили слайд с характеристиками Motorola Razr 40 Ultra…
Информация о характеристиках грядущего флагманского складного смартфона от Motorola просочились в сеть — …
Honor 90 Pro получит SoC Snapdragon 7 Gen 1…
Информатор Panda is Bald поделился подробностями о смартфонах Honor 90 и Honor 90 Pro, официальная презен…
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?
Обзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемкиОбзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемки
Обзор realme C33 4/128. Все в угоду стиляОбзор realme C33 4/128. Все в угоду стиля
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor