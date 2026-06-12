Новый MacBook Ultra получит сенсорный OLED-дисплей

По информации достаточно проверенного инсайдера, компания Apple действительно работает над ноутбуком с поддержкой сенсорного управления. Конкретная модель в утечке не называется, однако предыдущие сообщения указывали на то, что речь идёт о будущем MacBook Ultra. За всю историю линейки MacBook компания Apple ни разу не выпускала ноутбуки с сенсорным экраном. Тем не менее в macOS 27 Golden Gate уже появились признаки подготовки к такому устройству. Например, система получила поддержку сенсорного ввода при использовании функции Sidecar, которая позволяет задействовать iPad в качестве второго дисплея. Кроме того, в фирменных приложениях Apple, включая Safari, Mail и News, появились некоторые элементы интерфейса, ориентированные на сенсорное управление, такие как жест «потянуть вниз для обновления».

Согласно более ранним утечкам, новый MacBook получит OLED-дисплей с сенсорным слоем. Также ожидается появление дополнительных контекстных меню и элементов управления, которые будут отображаться в зависимости от точки касания экрана. Некоторые источники предполагают, что ноутбук может получить вырез Dynamic Island, аналогичный тому, что используется в современных iPhone. Ожидается, что флагманский ноутбук Apple также будет оснащён новым процессором M6. Однако переход на OLED-экран, внедрение сенсорного управления и другие улучшения могут заметно повысить стоимость устройства. По некоторым оценкам, стартовые цены окажутся примерно на 20% выше.
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