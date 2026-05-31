Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 на NVIDIA N1X обойдется в 4050 евро

Один из европейских ретейлеров случайно раскрыл характеристики и цену новой версии ноутбука Lenovo Yoga Pro 7, которая основана на новейшей платформе NVIDIA N1(X). Итак, ноутбук оснастят 15,3-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением WQXGA и частотой обновления 165 Гц, 32 или 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, предустановленной операционной системой Windows 11 Home, а также однокристальными системами NVIDIA N1 и N1X. Последние смогут похвастаться 20-ядерным CPU и GPU поколения Blackwell c 6144 ядрами CUDA, что даст производительность на уровне GeForce RTX 5070. Конфигурация с N1X 650 и 32 ГБ ОЗУ будет стоить 3200 евро, а вариант с N1X с 64 ГБ оперативной памяти обойдется в 4050 евро.