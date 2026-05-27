HONOR Magic 9 получит аккумулятор на 9000 мАч

Авторитетный информатор SmartPikachu поделился подробностями о смартфонах серии HONOR Magic 9, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что сейчас производитель тестирует прототипы с аккумуляторами ёмкостью около 8000 мАч. В серию должны войти три модели, каждая из которых будет оснащены плоским экраном с разрешением 1,5K.

Напомним, что HONOR Magic 8 имеет в своем оснащении топовую 3-нанометровую платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm, ОЗУ LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0, 6,58-дюймовый OLED-экран с разрешением 1256:2760 точек, кадровой частотой 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости на частоте 4320 Гц, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом), селфи-камеру разрешением 50 Мп, аккумулятор на 7000 мАч и поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 80 Вт соответственно.