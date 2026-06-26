Apple повысила цены на все свои устройства

Благодаря высокой маржинальности и огромным объёмам закупок компания Apple обычно может выдерживать колебания цен в цепочке поставок так, как не может практически ни один другой производитель потребительской электроники. Соответственно, когда Apple повышает цены почти во всех своих линейках, это сигнал, что ситуация действительно серьёзная. Именно это и произошло — Apple подняла цены на Mac, iPad, HomePod и даже Vision Pro. Во многих случаях рост составил сотни долларов — доступный MacBook Neo, ключевой особенностью которого была стартовая цена 599 долларов, теперь стоит 699 долларов. Судя по всему, iPhone подорожание пока не затронет, но было бы удивительно, если бы стартовые цены на серию iPhone 18 не выросли к моменту её выхода через несколько месяцев.

Это особенно тревожно потому, что Apple обычно почти не меняет цены на текущие модели. Компания также не участвует в распродажах в привычном смысле — если прийти в Apple Store за новым MacBook, его цена будет одинаковой в любой день, неделю или месяц. Да, у сторонних продавцов можно найти скидки или получить подарочные карты в рамках акций, но в целом iPad и другие устройства стоят одинаково круглый год, вплоть до выхода нового поколения. Но даже для Apple кризис памяти переписывает правила ценообразования в потребительской электронике, так что другие компании явно чувствуют себя ещё хуже и тоже будут вынуждены повышать цены на новые устройства. А пока что стоит подождать официальных цен на iPhone.