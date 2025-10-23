Apple практически приостановила производство iPhone Air

Кроме того, iPhone Air стал первой попыткой Apple создать ультратонкий смартфон, и, по мнению аналитиков, он может служить своего рода подготовкой к выходу складного iPhone, о котором уже много лет ходят слухи. Первоначально доля iPhone Air в общем объёме производства линейки iPhone 17 составляла около 10–15 процентов, однако, начиная с ноября, выпуск этой модели будет заметно сокращён, утверждают представители цепочки поставок. В то же время, по данным Nikkei Asia, Apple увеличила производство базовой модели iPhone 17 примерно на 5 миллионов устройств и подняла объёмы сборки Pro-версий. Видимо, эти смартфоны оказались для пользователей куда более интересными, особенно в плане длительности автономной работы и характеристик камер.