Apple практически приостановила производство iPhone Air

Всего через неделю после слухов о том, что Samsung якобы отменяет выпуск Galaxy S26 Edge из-за слабых продаж сверхтонкой модели S25 Edge, стало известно, что Apple, по сообщениям инсайдеров, уведомила своих партнёров по цепочке поставок о намерении сократить производство iPhone Air. По данным источников, знакомых с ситуацией, общее количество выпускаемых смартфонов серии iPhone 17 останется прежним — около 85–90 миллионов штук, однако выпуск iPhone Air будет снижен до уровня, близкого к завершению производства. Хотя по сравнению с iPhone 17 Pro у модели Air есть заметные недостатки — менее ёмкий аккумулятор и одинарная камера, многие пользователи отмечали, что дизайн устройства производит отличное впечатление.

Кроме того, iPhone Air стал первой попыткой Apple создать ультратонкий смартфон, и, по мнению аналитиков, он может служить своего рода подготовкой к выходу складного iPhone, о котором уже много лет ходят слухи. Первоначально доля iPhone Air в общем объёме производства линейки iPhone 17 составляла около 10–15 процентов, однако, начиная с ноября, выпуск этой модели будет заметно сокращён, утверждают представители цепочки поставок. В то же время, по данным Nikkei Asia, Apple увеличила производство базовой модели iPhone 17 примерно на 5 миллионов устройств и подняла объёмы сборки Pro-версий. Видимо, эти смартфоны оказались для пользователей куда более интересными, особенно в плане длительности автономной работы и характеристик камер.