Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новыми процессорами M1 Pro и M1 Max

Apple представила свой новый 16-дюймовый MacBook Pro, пообещав усовершенствовать дизайн и производительность. На следующей неделе модели будут доступны в серебристом и космическом сером цвете по стартовой цене 2499 долларов. Новый MacBook Pro конфигурируется с M1 Pro и M1 Max, новыми 10-ядерными процессорами Apple с восемью высокопроизводительными ядрами и двумя высокоэффективными ядрами. M1 Max имеет удвоенное количество ядер графического процессора Pro (32 против 16) и удвоенную пропускную способность памяти, а также 64 ГБ унифицированной памяти (у Pro 32 ГБ). Сенсорная панель была заменена физическими клавишами, а на правой стороне есть порт HDMI в дополнение к порту Thunderbolt 4 и слоту SD, с разъемом для наушников и двумя портами Thunderbolt 4 слева. По словам Apple, это самые широкие возможности подключения, которые мы когда-либо видели от ноутбука Mac.

Есть новая камера 1080p, которая, по словам Apple, обеспечивает вдвое большую производительность при слабом освещении, чем предыдущие MacBook. Новая звуковая система с шестью динамиками поддерживает пространственное аудио, а дисплей Liquid Retina XDR обеспечивает заявленную максимальную яркость 1600 нит.