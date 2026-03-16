Apple представила AirPods Max 2

Компания Apple представила наушники AirPods Max 2 с улучшенным шумоподавлением и качеством звука. Второе поколение полноразмерных наушников стоит от 549 долларов и оснащено процессором H2, который отвечает за ряд новых функций, включая перевод речи в реальном времени с использованием искусственного интеллекта. Система переводит разговор на выбранный пользователем язык прямо во время общения. По словам Apple, активное шумоподавление в AirPods Max 2 работает примерно в полтора раза эффективнее по сравнению с AirPods Max, которые были выпущены в 2020 году. В новинке также появилась функция распознавания разговора, которая автоматически снижает громкость, когда рядом кто-то начинает говорить.

Кроме того, добавлена технология изоляции голоса, позволяющая во время звонков выделять голос пользователя и уменьшать фоновый шум, а также функция автоматического снижения слишком громких звуков вокруг. При подключении через кабель USB Type-C наушники поддерживают звук без потерь качества с параметрами 24-бит и 48 кГц — эти возможности Apple добавила в первое поколение AirPods Max лишь спустя несколько лет после их выхода. Как и предшественник, AirPods Max 2 обеспечивают до 20 часов прослушивания музыки на одном заряде. Режим прозрачности, позволяющий слышать окружающую среду во время использования наушников, по словам Apple, также звучит более естественно. Но при этом стоимость модели всё ещё выглядит слишком высокой по нынешним меркам.