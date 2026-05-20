Беспроводные наушники OPPO Enco Air5 оценили в 30 долларов

Компания OPPO объявила о выходе беспроводных наушников Enco Air5, которые базируются на 12-миллиметровых динамических драйверах. Новинка также характеризуется массой наушника 4,3 грамма, системой активного шумоподавления ANC с эффективностью до 52 дБ и диапазоном частот до 5000 Гц, тремя микрофонами с шумоподавлением на основе искусственного интеллекта во время голосовых звонков, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.1, задержкой сигнала 47 мс, временем автономной работы до 13 часов или до 15 часов с учетом зарядного футляра. Цена наушников на дебютном китайском рынке составила эквивалент 30 долларов.