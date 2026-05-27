Представлены беспроводные наушники Black Shark Phoenix Pro Clip-on

Компания Black Shark объявила о выпуске беспроводных наушников Phoenix Pro Clip-on, которые получили форм-фактор клипс. Новинка характеризуется C-образным креплением из титанового сплава с памятью формы, 13-миллиметровыми динамическими излучателями с титановым композитным покрытием, поддержкой кодека LHDC 5.0, массой одного наушника 5 граммов, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0 с возможностью одновременного подключения к двум устройствам, поддержкой синхронного перевода речи на базе искусственного интеллекта, системой ENC-шумоподавления во время голосовых вызовов, временем автономной работы до 9 часов или до 30 часов с учетом зарядного футляра, защитой от воды в соответствии со степенью IPX5. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 45 долларов.