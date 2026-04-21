Наушники OnePlus Buds Ace 3 готовы к выходу

Компания OnePlus объявила, что официальный релиз беспроводных наушников Buds Ace 3 состоится в Китае уже до конца этого месяца. Производитель уже подтвердил наличие флагманской системы активного шумоподавления с эффективностью 55 дБ, автономности до 54 часов воспроизведения с учетом зарядного футляра, а также черной и белой расцветки.

Напомним, что выпущенное два года назад предыдущее поколение OnePlus Buds Ace 2 оснащается 12,4-ммм динамическими драйверами, системой активного шумоподавления (ANC), подавлением окружающего шума (на базе искусственного интеллекта) во время голосовых вызовов, поддержкой технологии BassWave 2.0, поддержкой пространственных эффектов, износостойким и устойчивым от царапин покрытием, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP55, поддержкой Bluetooth 5.4 и временем автономной работы до 12 часов или до 43 часов с учетом зарядного футляра.