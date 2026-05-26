Наушники OPPO Enco Air 5s оценили в 45 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Enco Air5s, которые могут похвастаться полуоткрытой конструкцией без силиконовых амбушюр и массой всего 3,9 грамма. Новинка характеризуется 12-миллиметровым динамическим драйвером с диапазоном частот от 20 Гц до 20 кГц, системой адаптивной настройки звука, поддержкой пространственных аудиоэффектов с 360-градусным звучанием, тремя микрофонами с шумоподавлением во время звонков на базе ИИ, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0, поддержкой одновременного сопряжения с двумя устройствами, батареей ёмкостью 40,5 мАч и 530 мАч у зарядного кейса, временем автономной работы до 9 часов или до 48 часов с учетом зарядного футляра. Цена наушников на дебютном китайском рынке составила 45 долларов.

Представлены беспроводные наушники OnePlus Buds Ace 3…
Компания OnePlus объявила о выпуске беспроводных наушников Buds Ace 3, которые обойдутся в Китае в эквива…
Наушники OPPO Enco Clip2 показали на пресс-рендере…
Компания OPPO опубликовала первые изображения и подробности о беспроводных наушниках Enco Clip2, которые …
Беспроводные наушники OPPO Enco Air5 оценили в 30 долларов …
Компания OPPO объявила о выходе беспроводных наушников Enco Air5, которые базируются на 12-миллиметровых …
Наушники REDMI Buds 8 Active Edition оценили в 17 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью REDMI Buds 8 Active Edition, которая…
Xiaomi представила беспроводные наушники Clip-on…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников своей первой открытой моделью в форм-факторе…
Представлены наушники TECNO FreeHear 2…
Стартовали наушники TECNO FreeHear 2, разработанные в духе серии FreeHear. Их главная цель — обеспечить к…
Наушники JBL Live 780NC оценили в 250 долларов …
Компания JBL пополнила ассортимент беспроводных наушников моделями Live 780NC и Live 680N, которые основа…
Наушники Sony INZONE H6 Air оценили в 200 долларов …
Компания Sony пополнила ассортимент игровых наушников моделью INZONE H6 Air, которая отличается открытой …
Обзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работыОбзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работы
Обзор Rapoo H100. Недорогая проводная гарнитура для офисаОбзор Rapoo H100. Недорогая проводная гарнитура для офиса
Обзор Defender Phantom Pro. Игровые беспроводные наушникиОбзор Defender Phantom Pro. Игровые беспроводные наушники
Обзор EKSA Mako BT. Игровая беспроводная гарнитура для консолей, ПК и смартфоновОбзор EKSA Mako BT. Игровая беспроводная гарнитура для консолей, ПК и смартфонов
Обзор Creative Aurvana Ace SXFI. Двухкамерные беспроводные наушники с ANCОбзор Creative Aurvana Ace SXFI. Двухкамерные беспроводные наушники с ANC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor