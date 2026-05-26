Наушники OPPO Enco Air 5s оценили в 45 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Enco Air5s, которые могут похвастаться полуоткрытой конструкцией без силиконовых амбушюр и массой всего 3,9 грамма. Новинка характеризуется 12-миллиметровым динамическим драйвером с диапазоном частот от 20 Гц до 20 кГц, системой адаптивной настройки звука, поддержкой пространственных аудиоэффектов с 360-градусным звучанием, тремя микрофонами с шумоподавлением во время звонков на базе ИИ, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0, поддержкой одновременного сопряжения с двумя устройствами, батареей ёмкостью 40,5 мАч и 530 мАч у зарядного кейса, временем автономной работы до 9 часов или до 48 часов с учетом зарядного футляра. Цена наушников на дебютном китайском рынке составила 45 долларов.