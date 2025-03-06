Apple представила MacBook Air на M4

Компания Apple обновила MacBook Air, добавив процессор M4, новый цвет и — что самое неожиданное — снизив цену. Теперь 13-дюймовая версия стартует от 999 долларов, а 15-дюймовая — от 1199 долларов. Заказать новинки можно уже сейчас, а в продажу они поступят 12 марта. Обе модели — 13- и 15-дюймовая — получили новые чипы, как и Mac Mini, iMac и MacBook Pro. Теперь они поддерживают подключение двух внешних дисплеев, даже если крышка ноутбука открыта. Внешний вид остался прежним, но Apple оснастила устройства 12-мегапиксельной камерой Center Stage, как в актуальных MacBook Pro. Базовая версия MacBook Air оснащена процессором M4 с 10-ядерным ЦП и 8-ядерным ГП, 16 ГБ унифицированной памяти и SSD на 256 ГБ.

Также доступны конфигурации с 10-ядерным ГП, 32 ГБ ОЗУ и накопителем до 2 ТБ — аналогично базовой модели 14-дюймового MacBook Pro. В целом, судя по первым отзывам западных журналистов, это всё тот же MacBook Air, но с более мощным процессором. Цвет небесно-голубой выглядит приятно, но Apple могла бы поэкспериментировать с палитрой так же, как в iMac. Обновление до M4 и камера Center Stage — ожидаемые улучшения, которые многие пользователи давно ждали. Глобальных изменений нет, но снижение цены выглядит внушительно, особенно на фоне растущих тарифов в США. Так что для студентов, школьников и прочих пользователей с ограниченным бюджетом это действительно очень интересный компьютер за 999 долларов. Ничего лучше за эти деньги просто не купить на данный момент.
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