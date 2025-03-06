Apple представила MacBook Air на M4

Также доступны конфигурации с 10-ядерным ГП, 32 ГБ ОЗУ и накопителем до 2 ТБ — аналогично базовой модели 14-дюймового MacBook Pro. В целом, судя по первым отзывам западных журналистов, это всё тот же MacBook Air, но с более мощным процессором. Цвет небесно-голубой выглядит приятно, но Apple могла бы поэкспериментировать с палитрой так же, как в iMac. Обновление до M4 и камера Center Stage — ожидаемые улучшения, которые многие пользователи давно ждали. Глобальных изменений нет, но снижение цены выглядит внушительно, особенно на фоне растущих тарифов в США. Так что для студентов, школьников и прочих пользователей с ограниченным бюджетом это действительно очень интересный компьютер за 999 долларов. Ничего лучше за эти деньги просто не купить на данный момент.