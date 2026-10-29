Apple представила MacBook Pro с сенсорным дисплеем

Компания Apple представила совершенно новый MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем на мероприятии — стоимость 14-дюймовой модели начинается от 2899 долларов, а 16-дюймовой — от 3399 долларов. Ноутбук оснащён дисплеем PROLED XDR на основе OLED-панели. Пиковая яркость в режиме SDR достигает 2000 нит, частота обновления составляет до 120 Гц, а коэффициент контрастности — 10 000 000:1. В зависимости от конфигурации устройство получит процессор M5 Pro или M5 Max, а не M6, который используется в других моделях MacBook Pro, представленных на этой неделе. На экране также появился Dynamic Island, способный отображать, например, информацию из функции Live Activities, знакомой пользователям iPhone. И, кроме того, Apple вернула светящийся логотип на крышку ноутбука.

По словам Apple, сенсорный слой встроен непосредственно в панель дисплея, а не размещён поверх неё. Компания утверждает, что такое решение позволяет снизить задержку при взаимодействии с экраном, плюс сенсорное управление пригодится не только для прокрутки веб-страниц и масштабирования фотографий, но и для взаимодействия с интерфейсом устройства даже в базовых задачах. Apple также предлагает использовать дисплей для тестирования приложений для iOS и iPadOS. Компания отмечает, что её приложения оптимизированы для сенсорного управления, а обновлённый программный интерфейс API позволит сторонним разработчикам добавлять аналогичные возможности в свои программы без лишних трудностей.