Apple представила Watch Series 7 - почти без изменений

На протяжении достаточно длительного времени по сети ходила информация о том, что компания Apple планирует выпустить умные часы нового поколения с увеличенным дисплеем, и сегодня эта информация частично подтвердилась. Теперь пользователи имеют возможность приобрести себе Apple Watch Series 7 с увеличенным дисплеем и довольно тонкими рамками, что достаточно круто, учитывая, что при том же размере корпуса экран получается больше, чем у предшественника. Конечно, это понравится не всем — для девушек, например, формат 38 миллиметров был идеальным решением, теперь же им придётся выбирать среди новых гаджетов с большей диагональю и чуть большим корпусом. При этом никаких невероятных технических нововведений, как и в случае с iPhone 13, данные часы не продемонстрировали — это всё то же крутое устройство, но без инноваций.

Например, производитель не представил новый дизайн, который в сети уже прозвали плоским из-за отсутствия скошенных граней - на самом деле производитель выпустил абсолютно тот же вариант часов, изменился только сам дисплей и немного улучшили защитное стекло. Также появилась целая россыпь новых циферблатов, которые можно будет установить на новое устройство, и ремешков. Последних у компании Apple и без того огромное множество, но теперь их стало вдвое большое. И у Apple Watch Series 7 есть новый процессор S7, который мощнее предыдущего решения и, конечно же, мощнее конкурентов. Правда, в чём это будет заметно пока что не совсем ясно — это же часы, а не игровой ПК. Стоимость для России назовут чуть позже.