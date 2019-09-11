Apple представила iPhone 11

Компания Apple официально представила три своих новых смартфона. Первым стал iPhone 11, у которого просто ужасный экран, нет ничего нового в плане дизайна или функций, но есть разнообразные цвета и цена от 699 долларов за базовую версию с 64 гигабайтами памяти. Это достаточно низкая цена, если смотреть на линейку смартфонов Apple, но в целом слишком дорого за такие вот характеристики. Есть еще смартфоны iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Они оборудованы более качественной камерой, более мощным процессором, у них больше камер и так далее. Смартфоны стоят заметно дороже, а топовая версия устройства с максимальным объемом памяти стоит ровно в два раза дороже, чем iPhone 11 в базовой комплектации. Но, зато вы получаете статусный гаджет.