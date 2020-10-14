Apple представила iPhone 12 Pro и Pro Max с 5G и множеством улучшений

Apple вошла в эру 5G представив четыре новые модели iPhone. Дизайн смартфонов выполнен в более квадратном виде, повторяя дни славы iPhone 4. Корпус сделан из нержавеющей стали и представлен в тихоокеанско-синем, сером, золотом и серебрянном.

В этом году версии Pro представлены в двух размерах: 6,1 дюйма на iPhone 12 Pro и 6,7 дюйма на iPhone 12 Pro Max с тонкой рамкой сохранив практически прежние размеры.

OLED-дисплеи, как и раньше, работают на частоте 60 Гц и имеют немного более высокое разрешение, чем их предшественники: у Pro это 1170 x 2532 пикселей, у Pro Max - до 1284 x 2778 пикселей. Пиковая яркость остается впечатляющей 1200 нит. В конструкции используется материал Ceramic Shield, который в 4 раза прочнее при падении устройства, чем предыдущее стекло.

Что касается камеры, более крупный iPhone 12 Pro Max получил более крупный сенсор 1/1,7 дюйма, который на 47% больше, чем у 12 Pro и более старого 11 Pro Max. В сочетании с диафрагмой f/1,6 это позволяет на 87% проникать свету. Кроме того, Apple изменила стабилизацию изображения, чтобы использовать сдвиг сенсора вместо перемещения линзы оптики, что позволяет ему реагировать быстрее, делая 5000 корректировок в секунду.

Pro Max также имеет увеличенное фокусное расстояние камеры с зумом, что позволяет увеличить изображение в 2,5 раза. OIS на этой камере придерживается обычного подхода на основе линз. Свежий iPhone Pro использует систему LiDAR от iPad Pro. Это позволяет снимать портреты в ночном режиме и сокращает время блокировки автофокуса в темноте в 6 раз.

За работу смартфона отвечает Apple A14 Bionic. Это первый в мире 5-нм чипсет с колоссальными 11,8 миллиардами транзисторов, что на 40% больше, чем у A13. Он имеет 2 больших ядра ЦП и 4 маленьких ядра, которые вместе обеспечивают на 50% более высокую производительность. Точно так же 4-ядерный графический процессор на 50% больше, чем у прошлогоднего iPhone. Производительность машинного обучения выросла на 70%, что позволяет справляться с постоянно растущими приложениями ИИ. Также Apple удвоила базовую память до 128 ГБ с возможностью обновления до 256 и 512 ГБ.

iPhone 12 Pro также переработали в плане зарядки. Теперь смартфон поддерживает 20 Вт проводную зарядку, а беспроводная поддерживает мощность 15 Вт, что вдвое больше чем у предшественника. В новом комплекте поставки владельцы найдут только кабель USB-C - Lightning. Цены на iPhone 12 Pro стартуют от $ 1000, а $ IPhone 12 Pro Max обойдется в 1100. Продажи начнутся 13 ноября.
Комментарии и отзывы Apple iPhone 12 Pro и Pro Max с 5G
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