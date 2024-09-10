Apple представила iPhone 16 с новым чипом

Вероятно, вы могли заметить, что искусственный интеллект стал важной составляющей вчерашнего мероприятия компании Apple, так как новые iPhone 16 и 16 Plus, по словам производителя, созданы с нуля для обработки вычислительных задач Apple Intelligence. В том числе благодаря новому 3-нм мобильному процессору, который получил больше ядер нейронного процессора для работы с ИИ. При этом размеры экранов остались прежними — 6,1 дюйма для iPhone 16 и 6,7 дюйма для iPhone 16 Plus, что на 0,2 дюйма меньше, чем у моделей 16 Pro и 16 Pro Max соответственно. Частота обновления по-прежнему 60 Гц (здесь нет ProMotion), а яркость варьируется от 2000 нит на солнце до 1 нита в темноте. Защита Ceramic Shield теперь на 50% прочнее по сравнению с оригинальной версией и, по утверждению Apple, вдвое прочнее, чем у закалённого стекла в других смартфонах.

При этом новый процессор A18 на 30% мощнее, чем у iPhone 15, и на 60% быстрее, чем у iPhone 12. Графический процессор на 40% быстрее, чем у iPhone 15, и в два раза быстрее, чем у iPhone 12. Если сравнивать iPhone 16 и iPhone 15, то новый смартфон обеспечивает ту же производительность процессора при потреблении энергии на 30% меньше. И благодаря улучшенной системе охлаждения iPhone 16 и 16 Plus могут обеспечивать на 30% более высокую устойчивую производительность, но испарительной камеры смартфон всё так же не получил, так что ожидать какого-то прорыва в данном вопросе не стоит. Это немного огорчает, но в Apple, видимо, уверены, что их смартфоны не перегреваются.
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