Apple представила iPhone 16E

Сегодня компания Apple представила iPhone 16E с обновлённым дизайном, полностью отказавшись от классического интерфейса Touch ID. Вместо этого новый смартфон получил вырез с поддержкой Face ID, а также оснащён мощным чипом A18 и функциями Apple Intelligence — за 599 долларов. iPhone 16E стал своеобразным преемником iPhone SE, но его дизайн основан на iPhone 14 2022 года. Это значит, что фронтальная камера и сенсоры Face ID расположены в вырезе в верхней части экрана, а не в «Динамическом острове», как у последних флагманов Apple. Смартфон оснащён 6,06-дюймовым OLED-дисплеем, что делает его практически идентичным по размеру с обычным iPhone 16. По сравнению со стандартным iPhone 16, модель 16E немного уже и короче, но не сильно.

Ещё iPhone 16E получил настраиваемую кнопку Action Button, но лишился нового элемента управления камерой, доступного в линейке iPhone 16. Разъём Lightning заменён на USB Type-C, что соответствует требованиям ЕС. Однако в отличие от более дорогих моделей, iPhone 16E не поддерживает аксессуары MagSafe и быструю беспроводную зарядку. Устройство ограничено стандартом Qi с мощностью до 7,5 Вт, что значительно медленнее по сравнению с 25-ваттной зарядкой у флагманов. Внутри установлен чип A18, такой же, как в iPhone 16 и смартфон оснащён единственной 48-мегапиксельной камерой без дополнительных объективов, что является главным отличием от более дорогих моделей. Впрочем, многим и этого набора характеристик будет более чем достаточно.
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