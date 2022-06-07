Apple представила новый MacBook Air

На мероприятии WWDC 2022 компания Apple официально представила новый MacBook Air. Новая модель 2022 года была разработана на основе более мощного процессора M2, и ее дизайн ближе к дизайну 14-дюймового MacBook Pro с более квадратным внешним видом, чем традиционная клиновидная форма. Он оснащен зарядкой MagSafe, двумя портами Thunderbolt USB 4 и разъемом для наушников. Кроме того, ноутбук имеет толщину в 11 мм и весит чуть больше килограмма. Он будет доступен в серебристом, космическом сером, а также в новых цветах «звездное золото» и «полуночный» синий. Приятным моментом является то, что каждая модель оснащена плетеным кабелем MagSafe, который соответствует цветовой гамме ноутбука. Этот MacBook Air будет доступен в июле по цене от 1199 долларов.

Страница продукта на официальном сайте уже активна, но Apple в настоящее время не принимает заказы. Стартовая модель включает в себя M2, восьмиядерный графический процессор, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Если вам нужно больше мощности, памяти и ОЗУ, модель за 1499 долларов имеет 10-ядерный графический процессор, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Каждая конфигурация может поддерживать до 24 ГБ ОЗУ и 2 ТБ памяти. Air на базе M1 по-прежнему будет доступен по цене 999 долларов. MacBook Air 2022 года оснащен большим 13,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2560x1664 и меньшими рамками вокруг него. Apple заявляет, что пиковая яркость составляет 500 нит. Он отличается бесшумной конструкцией без вентилятора, что впечатляет, учитывая прирост производительности, который Apple обещает выжать из M2. Apple утверждает, что он на 40% быстрее, чем предыдущая модель, но этот прирост производительности, вероятно, зависит от приложения.
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