Apple представила новый MacBook Pro на M6

Apple представила обновлённую базовую версию MacBook Pro с процессором M6 — предыдущее обновление ноутбук получил год назад, когда компания установила в него M5. Стоит отметить, что процессор M6 стал первым чипом Apple, произведённым по 2-нанометровому техпроцессу, что даёт преимущество в производительности. Переход с M4 на M5 в прошлом году практически не повлиял на конструкцию ноутбука — Apple сохранила прежний дизайн, расположение портов, веб-камеру и динамики. Основными улучшениями стали более высокая скорость накопителя и возможность увеличить его объём до 4 ТБ, доплатив 1200 долларов.

В модели 2026 года компания придерживается аналогичного подхода. Новый 14-дюймовый MacBook Pro сохранил старый дизайн, он оснащён тремя портами Thunderbolt 4 USB Type-C с поддержкой зарядки и DisplayPort, магнитным разъёмом MagSafe 3, полноразмерным HDMI и слотом для карт памяти SDXC, который пригодится фотографам. Устройство сохранило 12-мегапиксельную камеру Center Stage и дисплей Liquid Retina XDR с возможностью выбора нанотекстурного покрытия. При этом ноутбук получил поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 благодаря беспроводному процессору Apple N1 — ранее он устанавливался только в конфигурации MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max. Стоимость нового 14-дюймового MacBook Pro с M6 начинается с 1999 долларов за версию с 16 ГБ оперативной памяти. Это та же стартовая цена, что и у прошлогодней модели с M5, а вот конфигурация с 24 ГБ памяти обойдётся в 2199 долларов.