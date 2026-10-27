Apple представила новый MacBook Pro на M6

В модели 2026 года компания придерживается аналогичного подхода. Новый 14-дюймовый MacBook Pro сохранил старый дизайн, он оснащён тремя портами Thunderbolt 4 USB Type-C с поддержкой зарядки и DisplayPort, магнитным разъёмом MagSafe 3, полноразмерным HDMI и слотом для карт памяти SDXC, который пригодится фотографам. Устройство сохранило 12-мегапиксельную камеру Center Stage и дисплей Liquid Retina XDR с возможностью выбора нанотекстурного покрытия. При этом ноутбук получил поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 благодаря беспроводному процессору Apple N1 — ранее он устанавливался только в конфигурации MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max. Стоимость нового 14-дюймового MacBook Pro с M6 начинается с 1999 долларов за версию с 16 ГБ оперативной памяти. Это та же стартовая цена, что и у прошлогодней модели с M5, а вот конфигурация с 24 ГБ памяти обойдётся в 2199 долларов.