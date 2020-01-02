Apple представила новый дизайн iPhone SE 2

Дизайн iPhone SE 2 станет захватывающим дополнением к линейке телефонов Apple. Модель будет работать на Apple A13 Bionic с 3 ГБ оперативной памяти. Представлено всего четыре варианта отделки, это желтый, белый, черный и красный. Стоимость iPhone SE2 составит $399.

iPhone SE2 будет иметь LCD-экран с диагональю 4,7 дюйма. Емкость аккумулятора составит 2000 мАч. Модель будет представлена в двух вариантах, с внутренней памятью на 64 ГБ и 128 ГБ соответственно. На задней панели будет расположена единственная камера на 12 МП. Смартфон будет поддерживать беспроводную зарядку. Гаджет оснастят разъемом Lightning.