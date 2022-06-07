Apple представила обновленный MacBook Air 2022 с новым чипом M2

На презентации WWDC22, компания Apple представила обновленный ноутбук MacBook Air 2022. MacBook Air 2022 года оснащен 13,6-дюймовым дисплеем Liquid Retina с яркостью 500 нит, что на 25% больше, чем у предыдущей модели. Модель работает на чипсете Apple Silicon M2. Он включает 8 ядерный процессор, а также графический чип с 10 ядрами. Ноутбук оснащен камерой FaceTime HD с разрешением 1080p, есть звуковая система с четырьмя динамиками с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos.

Apple MacBook Air 2022 получил полностью алюминиевый цельный корпус. Ноутбук представлен в нескольких цветовых решениях. В модели реализована зарядка MagSafe. Заявленная автономность 18 часов.

Новый MacBook Air с M2 оценен в 1199 долларов за конфигурацию с 8 ГБ и 256 ГБ SSD.