Apple представит AirPods Pro 2 с Type-C уже совсем скоро

Ни для кого не секрет, что компания Apple в последнее время переходит со своего собственного разъёма Lightning на более популярный во всём мире порт USB Type-C. Это вполне закономерное развитие событий, потому что в Европейском союзе приняли закон, который требует от производителей смартфонов использовать исключительно данные выход, соответственно, иметь монополию на свой разъём и аксессуары к нему компания больше не может. И хотя новых смартфонов на базе данного порта пока что компания не представила, производитель всё-таки постепенно переходит на USB Type-C, обновляя свои устройства без ярких презентаций и новостей. Например, сегодня появились новости о том, что наушники AirPods Pro 2, которые компания планирует анонсировать в ближайшее время в новом формате, получат именно новый порт.

Для потенциального покупателя это значит, что можно будет использовать один и тот же кабель для зарядки смартфона и беспроводных наушников, при этом вам не нужно будет покупать именно кабели Lightning, которые обычно стоят достаточно дорого и выходят менее практичными, чем какой-то хороший кабель от стороннего производителя. При этом скорость передачи данных будет абсолютно такая же, удобство при использовании и практичность повседневной жизни тоже останутся на прежнем уровне. Но это важный сигнал крупным производителям, которые используют свои разработки как средство для монополизации рынка и получения дополнительной прибыли на этом.
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