Apple представит MacBook Pro на M1X 18 октября

Слух оказался правдой: Apple проведет второе осеннее продуктовое мероприятие 18 октября в 13:00 по восточному времени. Приглашение на виртуальную презентацию «Unleashed» не дает много подсказок, хотя многие неофициально ожидают, что Apple представит 14- и 16-дюймовые MacBook Pro на базе усовершенствованных процессоров M1X. По слухам, новые портативные устройства представляют собой значительный редизайн, который также восходит к «старым добрым временам» моделей Apple до 2016 года. Несмотря на то, что у них будет ультрасовременный дизайн, они также вернут зарядку в стиле MagSafe и устаревшие порты, такие как слот для SD-карты. Неудивительно, что M1X также будет намного мощнее M1 с 10 ядрами ЦП (восемь производительных и два эффективных) и 16 или 32 графическими ядрами.

Есть вероятность, что Apple тоже откажется с сенсорной панели, которая на самом оказалась совершенно ненужной и бесполезной для большинства пользователей, и можно с уверенностью предположить, что вы услышите о дате выпуска macOS Monterey. Возможно, это не единственные новинки, которые компания планирует официально представить. Apple может представить «базовые» AirPods третьего поколения, и мы не исключаем другие продукты на базе M1X (например, Mac mini высокого класса) или новые и расширенные услуги. В отличие от прошлого года, Apple может не разделять анонсы по трем мероприятиям — это может быть последний шанс компании произвести большой фурор до конца 2021 года.
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