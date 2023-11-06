Apple представит iOS 18 с ИИ на борту в конце 2024 года

Однако в будущем компания интегрирует технологию глубже в приложения для создания дополнительных функций. Например, генеративный искусственный интеллект может предоставить широкий спектр возможностей в приложении iMessages и в голосовом помощнике Siri. Впрочем, это не такая уж новость, потому что на самом деле многие крупные компании, которые выпускают смартфоны, сейчас активно занимаются тем, что разрабатывают технологии на базе ИИ, чтобы потом это интегрировать в свои собственные смартфоны и предоставлять пользователям широкий спектр возможностей. Проблема только в том, что многим пользователям это не нужно — им нужен хороший смартфон, а не комбайн из новомодных функций, которые нужны лишь для развлечений. И это может стать проблемой.