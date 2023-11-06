Apple представит iOS 18 с ИИ на борту в конце 2024 года

Недавно появилась информация о том, что компания Apple активно инвестирует в свои собственные технологии генеративного искусственного интеллекта, которые должны официально представить пользователям в конце следующего года. Инсайдеры считают, что эта технология появится вместе с операционной системой iOS 18, поскольку Apple работает над широким спектром функций, использующих генеративный ИИ внутри операционной системы. Кроме того, глава компании Apple Тим Кук утверждает, что компания занимается исследованием в области искусственного интеллекта вот уже несколько лет. Например, технология ИИ используется для определения падений в умных часах Apple Watch и функции Live Voice в iOS 17.

Однако в будущем компания интегрирует технологию глубже в приложения для создания дополнительных функций. Например, генеративный искусственный интеллект может предоставить широкий спектр возможностей в приложении iMessages и в голосовом помощнике Siri. Впрочем, это не такая уж новость, потому что на самом деле многие крупные компании, которые выпускают смартфоны, сейчас активно занимаются тем, что разрабатывают технологии на базе ИИ, чтобы потом это интегрировать в свои собственные смартфоны и предоставлять пользователям широкий спектр возможностей. Проблема только в том, что многим пользователям это не нужно — им нужен хороший смартфон, а не комбайн из новомодных функций, которые нужны лишь для развлечений. И это может стать проблемой.
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