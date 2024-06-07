Apple представит море новых ИИ-функций на презентации WWDC 2024

Также ожидаются значительные улучшения голосового помощника Siri и Xcode для компиляции кода, но эти функции, вероятно, будут запущены публично только в следующем году. Однако Apple не ограничится только серьёзными функциями — будут и фишки, которые на деле выглядят скорее шуткой или очень мелким бонусом. К примеру, генеративный ИИ сможет создавать эмодзи на лету в зависимости от того, что вы пишете. Или же пользователи смогут использовать кастомные эмодзи, которые не входят в список Unicode. Соответственно, они будут доступны исключительно на смартфонах компании Apple. При этом до конца не ясно, кто будет предоставлять большие языковые модели, которые будут использоваться для реализации всех этих функций. Всё же у компании Apple своих решений в области ИИ нет.