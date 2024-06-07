Apple представит море новых ИИ-функций на презентации WWDC 2024

Сегодня западные журналисты сообщили, что основное внимание компании Apple на грядущей презентации WWDC 2024 будет уделено не новым функциям, а повышению продуктивности пользователя. Собственно, поэтому искусственный интеллект будет интегрирован в многие системные приложения компании Apple. Например, ИИ сможет генерировать краткий пересказ веб-страниц в Safari или предлагать расширенные ответы в Сообщениях и Почте. Приложение почты также будет использовать ИИ-алгоритм для сортировки писем вашего почтового ящика. Приложение Фото получит продвинутые инструменты редактирования, включая версию инструмента Smart Eraser — такое уже есть в приложении Google Photos.

Также ожидаются значительные улучшения голосового помощника Siri и Xcode для компиляции кода, но эти функции, вероятно, будут запущены публично только в следующем году. Однако Apple не ограничится только серьёзными функциями — будут и фишки, которые на деле выглядят скорее шуткой или очень мелким бонусом. К примеру, генеративный ИИ сможет создавать эмодзи на лету в зависимости от того, что вы пишете. Или же пользователи смогут использовать кастомные эмодзи, которые не входят в список Unicode. Соответственно, они будут доступны исключительно на смартфонах компании Apple. При этом до конца не ясно, кто будет предоставлять большие языковые модели, которые будут использоваться для реализации всех этих функций. Всё же у компании Apple своих решений в области ИИ нет.
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