Apple представит ноутбуки на процессоре M3 уже в октябре

Первые компьютеры компании Apple на базе новейшего процессора M3 могут быть представлены уже в октябре текущего года — об этом сообщает известный инсайдер информационного издания Bloomberg Марк Гурман, который обычно располагает достоверной информацией от поставщиков, производящих продукцию для компании Apple. Кроме того, он сообщает, что если Apple придерживается своих традиционных схем релиза новинок, разумно ожидать, что компания сначала представит доступные ноутбуки и настольные компьютеры на базе M3, а только потом представит более продвинутые версии процессоров и компьютеров на их основе. Учитывая, что Apple только что выпустила несколько новых Mac на базе процессоров M2 Ultra и M2 Max, маловероятно, что компания обновит Mac Studio или даже MacBook Pro новыми системными на кристалле.

Поэтому возможно, что Apple представит новые модели MacBook Air 13, Mac Mini, MacBook Pro 13 или даже iMac (который ещё не получил обновление до M2) на базе новейших процессоров M3. Конечно, предположение о появлении M3 в октябре может оказаться совершенно неверным. Вместо этого Apple может выпустить полностью новую линейку iMac на базе системн на кристалле M2, M2 Pro и M2 Ultra. Однако, учитывая, что Apple сосредоточена на ноутбуках, аналитики рынка всё же склоняются, что производитель хочет повысить продажи своих ноутбуков за счёт процессора нового поколения и для этого он выпустит производительные и доступные ноутбуки на М3. Благо, через пару месяцев мы узнаем точно.
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