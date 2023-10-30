Apple представит три процессора M3

Сегодня ночью на своём фирменном мероприятии компания Apple объявит о новых компьютерах Mac и, параллельно с ними, о трёх новых процессорах линейки M3, которые, как сообщается, массово производятся на современном 3-нм процессе, используемом для A17 Pro. Есть информация, что компания покажет базовый M3, а затем более мощный M3 Pro и, конечно, M3 Max, так что у потенциального покупателя ноутбука будущего будет внушительный выбор аппаратного обеспечения. Есть информация, что базовый процессор M3 будет иметь 8 ядер центрального процессора (четыре производительных ядра и четыре энергоэффективных ядра) и 10 ядер графической подсистемы, то есть в сравнении с М2-процессором никаких изменений в плане архитектуры не произошло.

Однако это не значит, что новый процессор будет работать так же, ведь от новинки ожидается более высокая производительность за счёт более современной оперативной памяти, а также более высокая тактовая частота каждого ядра. Вероятно, это позволит существенно нарастить производительность нового чипа в сравнении со старым решением. Но, скорее всего, куда большего интереса заслуживают процессоры M3 Pro и M3 Max, которые получал больше ядер центрального процессора и видеокарты, при этом пользователь должен получить более длительное время автономной работы. В визуальном плане компания явно ничего менять не станет, потому что текущий форм-фактор ноутбука является абсолютно лучшим решением из всего, что только есть на рынке.
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