Apple представляет 16-дюймовый MacBook Pro

Apple представила совершенно новый 16-дюймовый MacBook Pro - лучший в мире профессиональный ноутбук - разработанный для разработчиков, фотографов, кинематографистов, ученых, музыкальных продюсеров и всех, кто полагается на Mac для создания лучших работ. Абсолютно новый MacBook Pro оснащен 16-дюймовым дисплеем Retina, новейшими 8-ядерными процессорами, до 64 ГБ памяти, графикой следующего поколения до 8 ГБ видеопамяти и новым усовершенствованным тепловым дизайном, что делает его самый мощный MacBook Pro.

16-дюймовый MacBook Pro оснащен новой клавиатурой Magic Keyboard с усовершенствованным ножничным механизмом и ходом в 1 мм для более приятного ощущения нажатия клавиш обеспечивает наилучшие впечатления, от печати на ноутбуке Mac. 16-дюймовый MacBook Pro также включает в себя звуковую систему с шестью динамиками, увеличенное время автономной работы, Touch Bar, Touch ID, трекпад Force Touch и чип безопасности Apple T2.