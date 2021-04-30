Apple предупредила о возможном дефиците iPad и Mac

Сегодня Apple начала принимать предварительные заказы на обновленные планшеты iPad Pro, старт розничных продаж которых ожидается во второй половине мая. В Соединенных Штатах новинки доступны по цене от 800 и 1100 долларов за 11 и 12,9-дюймовые версии, а в России от 78 тысяч или 107 тысяч рублей соответственно. Если верить авторитетному инсайдеру Джону Проссеру, все недавние новинки купертиновцев (iMac, Apple 4K TV и обе версии обновленных iPad Pro) станут доступны для покупки 21 мая.
Компания Apple в лице гендиректора Тима Кука заявила о том, что во второй половине года планшетов iPad и компьютеров Mac может не хватить всем желающим. Причиной тому является глобальная нехватка микросхем.