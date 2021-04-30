Apple предупредила о возможном дефиците iPad и Mac

Компания Apple в лице гендиректора Тима Кука заявила о том, что во второй половине года планшетов iPad и компьютеров Mac может не хватить всем желающим. Причиной тому является глобальная нехватка микросхем.

Сегодня Apple начала принимать предварительные заказы на обновленные планшеты iPad Pro, старт розничных продаж которых ожидается во второй половине мая. В Соединенных Штатах новинки доступны по цене от 800 и 1100 долларов за 11 и 12,9-дюймовые версии, а в России от 78 тысяч или 107 тысяч рублей соответственно. Если верить авторитетному инсайдеру Джону Проссеру, все недавние новинки купертиновцев (iMac, Apple 4K TV и обе версии обновленных iPad Pro) станут доступны для покупки 21 мая.
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