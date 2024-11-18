Apple прекращает производство переходника с Lightning на 3,5 мм

Вероятно, об этом уже многие забыли, но смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus стали первыми устройствами компании Apple, выпущенными в релиз без разъёма для наушников. Однако тогда пользователи могли адаптироваться к ситуации благодаря переходнику с Lightning на 3,5 мм, который хоть и был хрупким, но всё же успешно выполнял свою задачу. Но теперь с появлением iPhone 16, который получил порт USB Type-C, Apple, похоже, начала постепенно выводить этот аксессуар из обращения. Например, сегодня западные журналисты заявили, что переходник Lightning на 3,5 мм стал недоступен в большинстве стран, включая США. Кнопка «Добавить в корзину» на сайте Apple неактивна, что указывает на возможное прекращение производства в пользу нового переходника Lightning на USB Type-C.

В некоторых странах переходник всё ещё можно приобрести, но, к сожалению, это временно — в ближайшем будущем, когда склады опустеют, купить переходник будет невозможно. При этом в 2016 году, когда Apple выпустила iPhone 7 и iPhone 7 Plus, переходник с Lightning на 3,5 мм входил в комплект поставки и эта практика сохранялась до появления iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. После этого аксессуар можно было купить за отдельную плату в 10 долларов, но, видимо, спрос окончательно упал. Но, естественно, даже если Apple полностью прекратит производство данного адаптера, на рынке останется множество альтернативных предложений от сторонних производителей. Да и стоят они даже дешевле модели от Apple.