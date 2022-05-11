Apple прекращает выпуск iPod touch

Сегодня Apple объявила о прекращении производства iPod touch, а вместе с ним и всей линейки iPod. iPod touch был последней оставшейся моделью в знаменитой линейке медиаплееров компании. Компания заявила, что продукт будет доступен, пока есть запасы.

Выпущенный более двух десятилетий назад iPod пошел по стопам Walkman и произвел революцию. Серия была домом для многих замечательных продуктов Apple, включая оригинальный iPod, популярный iPod nano, культовый iPod Shuffle и конечно же iPod touch. Оригинальный iPod touch был выпущен еще в 2007 году, в том же году, что и первый iPhone. У него было в основном то же аппаратное и программное обеспечение, что и у оригинального iPhone. С тех пор iPod touch претерпел множество изменений. Последняя модель была выпущена почти ровно три года назад в 2019 году, хотя в основном она была похожа на предыдущую модель.