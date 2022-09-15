Apple пришлось объяснять главную фишку iPhone 14

Если вы следите за рынком высоких технологий, то знаете, что компания Apple совсем недавно официально представила свою линейку смартфонов iPhone 14, которая состоит из четырёх смартфонов. Впрочем, на деле это скорее два смартфона с двумя вариантами диагонали, но суть не в этом — главная особенность устройств в США заключается в том, что iPhone 14 там продается без слота под сим-карту. Это значит, что смартфоны используют eSIM, то есть сим-карта в данном случае представлена цифровой версией. И если в самой США это не проблема, так как там давно есть eSIM и многие функцией пользуются, то есть множество проблем за пределами этой страны. Например, если вы купите смартфон и привезете к себе домой или поедете с ним в путешествие, то купить местную карточку не выйдет — ее некуда ставить.

И, видимо, проблема оказалась настолько серьёзной, что компании даже пришлось выпускать целый рекламный ролик, в котором компания объясняет преимущества данного решения. Это достаточно странно — обычно iPhone настолько хорош и понятен, что компании не приходится объяснять, как работает данный смартфон, но теперь ситуация кардинально изменилась. Благо, пока что версии смартфонов для других регионов поставляются с необходимым слотом, но нужно понимать что в грядущем будущем такие версии будут по всему миру. И к этому на самом деле приходится привыкать, так как технологии идут вперёд и делать целый лоток под карточку уже нет необходимости. Тем более когда за каждую батарею идёт такой бой.