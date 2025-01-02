Apple признала, что Siri записывала разговоры пользователей

Сегодня появилась информация о том, что компания Apple достигла соглашения о выплате 95 миллионов долларов пользователям, чьи разговоры случайно записывались голосовым помощником Siri и, теоретически, прослушивались сотрудниками компании. По информации издания Bloomberg, предложенное урегулирование может предусматривать выплаты до 20 долларов за каждое устройство с поддержкой Siri. Если соглашение будет одобрено, компенсации смогут получить жители США, которые владели или приобрели устройства с Siri (iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, HomePod, iPod touch или Apple TV) в период с 17 сентября 2014 года по 31 декабря 2024 года. Кроме того, пользователи должны будут под присягой подтвердить, что они случайно активировали Siri во время конфиденциальных разговоров.

При этом сумма выплат будет зависеть от числа участников, подавших заявки, поэтому размер компенсации может быть ниже максимальной суммы в 20. Суть проблемы в том, что хотя Siri должна активироваться только после произнесения ключевой фразы, один из источников заявил, что случайные срабатывания у голосового помощника происходят очень даже часто — даже звук молнии на одежде мог запускать Siri. Apple признала, что такая проблема существует, но заявила, что только небольшая часть полученных записей передавалась для прослушивания модераторами. При этом, конечно, компенсация всего в 20 долларов за такой слив личных данных выглядит просто смешной с учётом бюджетов Apple.
В Apple Watch Ultra 3 задействуют дисплей из будущего…
Некоторое время назад от достаточно достоверных источников появилась информация о том, что компания Apple…
Часы Casio Pro Trek PRJ-B001WM-1 получили огнестойкий ремешо…
Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью Pro Trek PRJ-B001WM-1, которая создана в партнерстве с…
Часы Casio G-Shock MRG-B2100D-1A оценили в 4200 долларов …
Компания Casio представила флагманские часы G-Shock MRG-B2100D-1A, которые появятся в продаже до конца ме…
Часы Apple Watch теперь могут заменить ключи от Tesla…
Сегодня появилась информация о том, что компания Tesla готовит крупное обновление для своего фирменного м…
Представлены смарт-часы Xiaomi Watch S4…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент умных часов моделью Watch S4, которые работают под управлением фирм…
Apple Watch лишатся модемов от Intel…
Современные модели Apple Watch, вероятно, остаются единственными устройствами Apple, которые до сих пор о…
Представлены часы Casio ABL-100WEPC-1B в стиле игры PAC-MAN…
Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью Casio ABL-100WEPC-1B, выход которой приурочен к грядущ…
Представлены часы Smart Pocket Watch от Geely и Meizu…
Компании Geely и Meizu представили умные часы Smart Pocket Watch под брендом DreamSmart, которые будут ст…
Умные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 MaxУмные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 Max
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9
Компактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE SКомпактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE S
Обзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титанаОбзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титана
Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor