Apple признала, что Siri записывала разговоры пользователей

Сегодня появилась информация о том, что компания Apple достигла соглашения о выплате 95 миллионов долларов пользователям, чьи разговоры случайно записывались голосовым помощником Siri и, теоретически, прослушивались сотрудниками компании. По информации издания Bloomberg, предложенное урегулирование может предусматривать выплаты до 20 долларов за каждое устройство с поддержкой Siri. Если соглашение будет одобрено, компенсации смогут получить жители США, которые владели или приобрели устройства с Siri (iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, HomePod, iPod touch или Apple TV) в период с 17 сентября 2014 года по 31 декабря 2024 года. Кроме того, пользователи должны будут под присягой подтвердить, что они случайно активировали Siri во время конфиденциальных разговоров.

При этом сумма выплат будет зависеть от числа участников, подавших заявки, поэтому размер компенсации может быть ниже максимальной суммы в 20. Суть проблемы в том, что хотя Siri должна активироваться только после произнесения ключевой фразы, один из источников заявил, что случайные срабатывания у голосового помощника происходят очень даже часто — даже звук молнии на одежде мог запускать Siri. Apple признала, что такая проблема существует, но заявила, что только небольшая часть полученных записей передавалась для прослушивания модераторами. При этом, конечно, компенсация всего в 20 долларов за такой слив личных данных выглядит просто смешной с учётом бюджетов Apple.