Apple признала проблему flexgate в MacBook Pro

Еще три года назад пользователи ноутбуков MacBook Pro начали жаловаться на проблемы с экраном. И только сейчас Apple наконец отреагировала на эти жалобы и признала случай гарантийным.

В сети эта проблема уже успела получить название — flexgate. А заключается она в обычном шлейфе, который соединяет системную плату и дисплей. Каждый раз при открытии крышки ноутбука кабель перетирался и повреждался, а это плохо сказывалось на работе дисплея. Точнее, внизу экрана от этого появляются вертикальные полосы.

А из-за большой любви Apple к клею такая поломка дорого обходится пользователям: кабель намертво приклеивается к экрану, поэтому ремонт стоит целых $600.

Специалисты iFixit заметили, что в MacBook Pro 2018 года кабель стал на 2 мм длиннее, что, теоретически, может решить проблему шлейфа. Но до сих пор официальной информации от Apple не было. Теперь же компания заявляет, что «очень маленький процент» 13-дюймовых моделей MacBook Pro, проданных с октября 2016 по февраль 2018 года, страдает от этой проблемы. Поэтому в сервисных центрах будут бесплатно чинить такие поломки. Если же вы уже потратились на ремонт — обратитесь за компенсацией, компания обещает вернуть всю сумму.