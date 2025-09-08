Apple продаст 100 миллионов iPhone 17

Продажи iPhone 16 в последнее время показали небольшое снижение, и это значит, что запуск iPhone 17 уже близок. Компания Apple готовится представить сразу четыре модели, при этом версия «Plus» будет заменена более тонкой и лёгкой iPhone 17 Air. Согласно последним данным, у Apple довольно амбициозные планы — в 2025 году компания намерена произвести примерно 100 миллионов устройств. Основной упор делается на iPhone 17 Pro Max, который получит максимальное количество преимуществ, поэтому именно его собираются выпускать в наибольшем количестве. Для сравнения, в прошлом году Apple планировала произвести 90 миллионов смартфонов серии iPhone 16, но из-за слабого спроса этот показатель снизился до 84 миллионов.

На этом фоне прогноз The Elec о 100 миллионах iPhone 17 выглядит очень высоким, однако объясняется это ожиданиями компании, что новая линейка будет продаваться значительно лучше. Хотя точного распределения по моделям не приводится, сообщается, что лидером производства станет iPhone 17 Pro Max. На втором месте окажется iPhone 17 Pro, затем базовая версия, а замыкающим в списке станет iPhone 17 Air. Стоит напомнить, что в этом году Apple поручила BOE поставлять LTPO OLED-дисплеи для iPhone 17 Pro, а оставшийся объём разделят между собой Samsung и LG. В отчёте не уточняется, какое количество смартфонов будет производиться в Индии и Китае, но ожидается, что основным центром выпуска станет именно Китай, где, соответственно, возрастут и налоговые сборы.