Apple продаст 250 миллионов смартфонов в следующем году

Доля же Huawei на мировом рынке смартфонов сокращается с тех пор, как Соединенные Штаты включили компанию в список запрещённых юридических лиц, что фактически запретило ее присутствие в стране как производителя электроники. Это также затруднило китайскому гиганту бизнес в области смартфонов и сетевого оборудования — в первом квартале 2020 года доля рынка компании составляла 17 процентов, а в первом квартале 2021 года она упала до 4 процентов. На фоне этого ожидается, что в этом году Apple анонсирует четыре новые модели iPhone с меньшим вырезом в дисплее, обновленной камерой, частотой обновления 120 Гц и новым процессором A15. И если прогнозы производителя верны, то компания сможет легко продать запредельное количество смартфонов.