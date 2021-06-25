Apple продаст 250 миллионов смартфонов в следующем году

Аналитик Apple Минг-Чи Куо поделился с инвесторами так называемой информационной запиской, в которой он прогнозирует высокий рост поставок смартфона iPhone 13, который планируется выпустить в сентябре этого года. Помимо новых функций, которые, естественно, привлекут внимание потребителей, основной причиной увеличения продаж будущих моделей iPhone является запрет на продукцию Huawei в США и не только. Куо считает, что Apple будет иметь более высокие продажи iPhone не только в 2021 году, но и в следующем году. Он ожидает, что поставки составят 230–240 миллионов и 250–260 миллионов единиц в 2021 и 2022 годах соответственно. Стоит напомнить, что в 2020 году поставки бренда достигли 195 миллионов смартфонов.

Доля же Huawei на мировом рынке смартфонов сокращается с тех пор, как Соединенные Штаты включили компанию в список запрещённых юридических лиц, что фактически запретило ее присутствие в стране как производителя электроники. Это также затруднило китайскому гиганту бизнес в области смартфонов и сетевого оборудования — в первом квартале 2020 года доля рынка компании составляла 17 процентов, а в первом квартале 2021 года она упала до 4 процентов. На фоне этого ожидается, что в этом году Apple анонсирует четыре новые модели iPhone с меньшим вырезом в дисплее, обновленной камерой, частотой обновления 120 Гц и новым процессором A15. И если прогнозы производителя верны, то компания сможет легко продать запредельное количество смартфонов.
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