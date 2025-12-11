Apple прокачала процессоры A19 и сделала их меньше

Компания Apple постаралась сделать A19 и A19 Pro куда масштабнее обычных обновлений по сравнению с A18 и A18 Pro — производитель внёс массу изменений всего за один цикл, и новые данные показывают, что оба флагманских процессора, используемых в серии iPhone 17, стали меньше по площади кристалла на 10% от поколения к поколению. Кроме того, детальный разбор показывает, что Apple увеличила производительность, расширила число энергоэффективных ядер и заметно нарастила графический блок. По информации специалистов, A19 Pro стал на 10% компактнее A18 Pro, а A19 уменьшился на 9% относительно A18. Любопытно, что между техпроцессами TSMC 3 нм N3E и новым 3 нм N3P разница по площади составляет всего 4%, и всё же Apple сумела выпустить линейку, которая уменьшилась сразу на 10%. Скорее всего, дело в каких-то специфических инженерных решениях, которые компании пришлось реализовать.

Например, аналитики отмечают, что инженеры бренда переработали компоновку областей, в которых размещаются ISP, медиа-движок и другие блоки, освободив место под дополнительные энергоэффективные ядра и увеличенную графику. Производительные ядра, частоты которых выросли в A19 и A19 Pro, стали на 4% компактнее. Это объясняет, почему прирост по сравнению с A18 и A18 Pro не выглядит настолько впечатляющим, а вот энергоэффективные ядра получили масштабные архитектурные изменения, и именно они дали A19 Pro до 29% прироста производительности без увеличения энергопотребления.
