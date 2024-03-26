Apple проведёт мероприятие WWDC 2024 уже 10 июня

Как и предполагали инсайдеры, компания Apple объявила дату своего мероприятия WWDC 2024, которое состоится в июне. Компания проведёт основное мероприятие для разработчиков с 10 по 14 июня, чтобы объявить о важных обновлениях программного обеспечения и провести сессии для разработчиков, в рамках которых будут представлены основные фишки. Естественно, в рамках презентации компания объявит про iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15, tvOS 18 и visionOS 2. Хотя мероприятие ориентировано на разработчиков, смотреть презентацию можно онлайн через приложение Apple Developers, официальный сайт компании, плюс оно будет транслироваться в прямом эфире на YouTube. И уже сейчас специалисты отмечают, что львиная доля презентации будет посвящена искусственному интеллекту.

Ни для кого не секрет, что производители смартфонов в последнее время очень активно работают в этом направлении — создают сервисы на базе ИИ, различные чипы и технологии. Это подходит далеко не всем, потому что многие пользователи покупают смартфоны ради базовых вещей, но всё же техногикам и тем, кто хочет повысить свою продуктивность, технологии на базе ИИ нравятся. У Apple с этим пока что проблемы, потому что у компании нет ни одного сервиса на базе ИИ. Кроме того, судя по информации инсайдеров, разработать свой собственный ИИ-сервис компания не смогла, так что ей придётся использовать решения сторонних разработчиков — например, от компании Google. Это будет довольно интересно.