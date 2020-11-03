Apple проведет еще одну презентацию 10 ноября

На WWDC сотрудники компании Apple официально заявили о том, что в ближайшем будущем планируют отказаться от процессоров Intel в своих ноутбуках, чтобы перейти на собственные ARM-процессоры. Конечно, компания не будет производить их самостоятельно, она просто будет заказывать процессоры у компаний, которые по чертежам соберут нужную модель. И, вероятно, уже 10 ноября производитель официально представит свой новый ноутбук, а может даже несколько моделей, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений. Правда, пока что говорить о преимуществах или недостатках продукта рано, ведь мы даже приблизительно не знаем, какие у такого процессора будут сильные и слабые стороны. Да и про стоимость производитель пока что ничего не рассказывает.

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